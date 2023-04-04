Tesla виплатить експрацівнику $3,2 мільйона компенсації за расизм на роботі

Виробник електромобілів Tesla за рішенням суду виплатить $3,2 мільйона темношкірому колишньому працівнику Оуену Діазу через расизм, з яким він зіткнувся на роботі. Раніше чоловік вимагав від компанії $137 мільйонів.

Про це пише BBC.

Оуен Діаз працював на заводі Tesla у Фремонті, Каліфорнія, оператором ліфтів з 2015 до 2016 року, де перебував, за визначенням федерального журі, у расово ворожому середовищі.

Експрацівник стверджував, що темношкірі робітники «зіткнулися зі сценою прямо з епохи Джима Кроу». За його словами, вони чули расистські образи «50—100 разів на день», наприклад, стосовно свого місця проживання — інші працівники нібито називали його «плантаціями».

Водночас гендиректор Tesla Ілон Маск вважає, що якби компанії дозволили представити нові докази, то «вердикт був би нульовим». Які саме докази — невідомо. Проте він зазначив, що поважає рішення суду.