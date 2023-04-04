Австралія заборонить TikTok на гаджетах державних чиновників

Уряд Австралії заборонить користуватися TikTok на всіх пристроях, які належать державним чиновникам.

Про це пише Reuters.

У країні зростає занепокоєння, що уряд Китаю може використовувати медіаплатформу, що належить компанії ByteDance, для збору даних користувачів та просування своєї політичної програми.

Нещодавно Федеральний уряд Австралії отримав звіт «Огляд іноземного втручання через програми соціальних мереж» і нині розглядає його рекомендації.

Генеральний прокурор Австралії Марк Дрейфус заявив, що заборона набуде чинності, як тільки це стане можливим. За його словами, винятки можливі лише в кожному окремому випадку та за умови дотримання відповідних заходів безпеки.

У TikTok заявили, що надзвичайно розчаровані рішенням Австралії, і назвали цей крок «зумовленим політикою, а не фактами».

«Немає жодних доказів того, що TikTok будь-яким чином загрожує безпеці австралійців, і до нього не слід ставитися інакше, ніж до інших платформ соціальних медіа», — заявив генеральний менеджер TikTok в Австралії та Новій Зеландії Лі Хантер.