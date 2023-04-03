Суд арештував керівницю Житомирської митниці, яку спіймали на корупції

Суд арештував очільницю Житомирської митниці, яку спіймали на корупції. Також під арешт відправили двох її спільників.

Про це пише Київська міська прокуратура у своєму Facebook.

Суд обрав запобіжні заходи очільниці митниці, керівнику відділу та митному брокеру. На думку слідства, вони організували корупційну схему.

Також суд призначив усім трьом можливість внести заставу. Для очільниці митниці — це 805 тисяч гривень, для керівника відділу — теж 805 тисяч гривень, а для митного брокера — 671 тисяча гривень.