СБУ оголосила про підозру російському блогеру Юрію Подоляці за підтримку армії рф

Служба безпеки повідомила про підозру російському блогеру-мільйоннику Юрію Подоляці. Він публічно виправдовує та підтримує армію рф у війні проти України.

Про це пише СБУ у своєму Telegram-каналі.

«Перебуваючи на території країни-агресора, він бере активну участь в інформаційно-психологічних операціях російських спецслужб. Зловмисник регулярно виступає на пропагандистських телеканалах, у тому числі на ток-шоу Соловйова. Під час ефірів закликає до захоплення України та підтримки російських окупаційних угруповань у знищенні цивільної інфраструктури нашої держави», — зазначили там.

Також він має активні канали в соцмережах, де поширює фейки про події на фронті. На нього підписані кілька мільйонів людей.

Експертні дослідження СБУ підтвердили, що в інтервʼю та виступах Подоляки є факти підривної діяльності проти України. Тому йому оголосили про підозру за пʼятьма статтями ККУ.