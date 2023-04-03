Україна повернула з полону цивільних та військових — серед них важкопоранені

Україна повернула з російського полону 12 своїх громадян. Серед них п’ятеро важкопоранених, повідомили в Координаційному штабі.

Вдалося звільнити 10 військових (належать до солдатського та сержантського складу) і двох цивільних. Військових взяли в полон біля Бахмуту, сіл Опитне та Оріхово-Василівка на Донеччині, а також поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині.

Двох цивільних агресор утримував як заручників — вони з села Липці Харківської області та Маріуполя.

Звільнені військові належать до Збройних сил України, зокрема, 518 окремого батальйону спеціального призначення, 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 95 окремої десантно-штурмової бригади, 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр», 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади, 57 окремого стрілецького батальйону.