Звіт: Росія планувала лише одну воєнну операцію під час вторгнення — знищення української ППО. Через це прогнози Заходу не справдилися

Росія підготувала лише одну воєнну операцію під час вторгнення в Україну — знищення української протиповітряної оборони, радіолокаційних станцій та аеродромів. Увесь інший план покладався на успіх невоєнних операцій — і саме це стало причиною того, що всі західні прогнози про швидке падіння України не справдилися.

Про це йдеться у звіті британського Королівського інституту оборонних досліджень.

Те, що росіяни не налагодили логістику, не мали достатньої кількості пального та боєприпасів, рухалися величезними колонами без прикриття з повітря, лише підтверджує, що у Кремлі вторгнення розглядали лише як військову демонстрацію. Там не готувалися до тривалих повноцінних бойових дій. Росія розраховувала повторити успіх анексії Криму, під час якої російські війська не зустріли серйозного військового опору з боку українців.

Росіяни у перші дні війни били по позиціях ППО, аеродромах та радіолокаційних станціях — для них було важливо заблокувати допомогу Україні повітряним шляхом. Також ракетні удари мали викликати у населення шок і страх і переконати не чинити опору. На півдні України росіянам це вдалось, але в інших місцях протиповітряну оборону відновили протягом кількох годин або доби.

Захід та Україна припускали, що російська армія з самого початку вторгнення проводитиме повномасштабний воєнний наступ — це був хибний прогноз і велика помилка. У перші дні війни росія намагалася не вступати в бої, натомість обходила, сковувала та ізолювала українські підрозділи. Її стратегія майже повністю покладалася на успіх невоєнних операцій, але цей план провалився. Це можна вважати однією з основних стратегічних помилок, якої припустився особисто путін.