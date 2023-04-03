Українським пілотам все важче стримувати російську авіацію. Аси ЗСУ розповіли про пастки росіян

З кожним днем українським пілотам стає важче стримувати росіян у небі на застарілих винищувачах радянського виробництва, як-от МіГ-29. Україні для боротьби і знищення потужніших російських Су-35 і Су-34 потрібні західні літаки.

Пілот Військово-повітряних сил ЗСУ майор Вадим Ворошилов (позивний Karaya) та начальник авіаційного управління Командування Повітряних сил Володимир Логачов розповіли The Telegraph, що Україна втрачає в боях досвідчених пілотів, які могли б опановувати такі необхідні українській стороні винищувачі F-16.

Ворошилов розповів про постійні зміни тактики росіянами. «Вони створюють пастки. Вони піднімають у повітря один літак, обманюючи українського пілота, щоб він думав, що там лише один літак. Потім зʼявляються ще два або три літаки з двох боків, які фактично роєм оточують український літак», — сказав він.

Українські МіГ-29 можуть лише «утримувати поле бою», тоді як росіяни на сучасних винищувачах Су-35 і бомбардувальниках Су-34 намагаються добитися панування в небі.

З F-16, каже Ворошилов, українські пілоти зможуть повністю контролювати море та землю, а головне — ефективно знищувати Су-35 і Су-34. F-16 мають сучасні радари і ракети класу «повітря — повітря», які можна запускати по цілі з відстані 160 км. МіГ-29 для запуску ракети потрібно бути за 40 км до цілі, що наражає літак на велику небезпеку. У російських Су-35 ракети значно потужніші за радянські на МіГ-29. Ворошилов додає, що іноді пілоти навіть не бачать, що росіяни запустили ракети.

Україна раніше зверталася до союзників з проханням отримати F-16 американського виробництва, яких у світі експлуатується понад 3 тисячі. Однак президент США Джо Байден заявив, що поки що не хоче передавати Україні F-16. Це спонукало Володимира Зеленського закликати британського прем’єра Ріші Сунака передати Україні винищувачі RAF Typhoon. У лютому Сунак доручив Міністерству оборони дослідити, які з британських літаків можна передати Україні, хоча попередив, що підготовка пілота може зайняти три роки.

Ворошилов і Логачов з цим не згодні. «Для навчання потрібно менше шести місяців», — сказав Логачов.

«Поки ми будемо чекати, ми втратимо ще більше пілотів. У нас був список найдосвідченіших пілотів, які могли б пройти навчання на F-16, і, на жаль, деякі з них вже загинули під час бойових дій», — додав він.