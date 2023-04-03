Міністр соцекономіки Франції знялася для Playboy задля захисту прав жінок

Міністр соцекономіки й французьких асоціацій Марлен Скіаппа зʼявилася на обкладинці журналу Playboy, а також дала велике інтервʼю на тему прав жінок і ЛГБТ. Вона була вбрана в білу сукню.
Про це пише France24.
За словами Скіаппи, яка раніше була міністром з питань гендерної рівності, її фото та інтервʼю — це «захист прав жінок робити зі своїм тілом те, що вони хочуть: скрізь і завжди [...] незалежно від того, чи дратує це недоброзичливців і лицемірів».
Попри те що вона сфотографувалася одягненою, деякі її колеги, наприклад премʼєр-міністр Елізабет Борн, обурилися, називаючи фото у Playboy недоцільним, оскільки у Франції тривають політичні й соціальні потрясіння на тлі пенсійних реформ президента Емманюеля Макрона.
Водночас міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманін підтримав рішення Марлен Скіаппи й назвав його сміливим.
- Марлен Скіаппа була письменницею та блогеркою до політичної карʼєри. Вона писала про материнство, жіноче здоровʼя, вагітність, а також захищала права жінок та представників ЛГБТ.
- 8 березня президент Франції Емманюель Макрон підтримав включення права на аборт до Конституції країни, що, за його словами, стане сигналом солідарності з жінками в усьому світі.
- Пізніше у Франції спалахнули протести після заяви премʼєр-міністра Елізабет Борн, що пенсійну реформу ухвалять без голосування в парламенті. Протестувальники вимагають відставки Борн.