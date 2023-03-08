Президент Франції виступив за закріплення в Конституції права жінок на аборт

Президент Франції Емманюель Макрон підтримав включення права на аборт до Конституції країни, що, за його словами, стане сигналом солідарності з жінками в усьому світі.

Про це повідомляє Reuters.

«Я сподіваюся, що сила цього сигналу допоможе нам змінити нашу Конституцію і закріпити в ній свободу жінок робити аборт... щоб ніщо не могло перешкодити або послабити те, що буде незворотнім», — заявив Макрон.

За його словами, закріплення права на аборт у французькій Конституції буде загальносвітовим сигналом солідарності з усіма жінками, які сьогодні є свідками придушення цієї свободи.

Свою заяву президент Франції зробив у Міжнародний жіночий день на церемонії вшанування французької феміністки та юристки туніського походження Жизель Халімі, яка рішуче підтримувала право на аборт для жінок. Вона померла у 2020-му в 93-річному віці.