Генштаб: Сили оборони України відбили понад 70 атак і ліквідували 610 росіян

Армія росії наступає на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Марʼїнському напрямках — там Сили оборони України відбили понад 70 атак окупантів. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Марʼїнка.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Ворог не припиняє штурмувати Бахмут, намагається взяти його під повний контроль. Там Сили оборони України відбили понад 20 атак. Також відбиті атаки окупантів у районі населеного пункту Іванівське.

За добу українська авіація завдала восьми ударів по скупченнях окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, три позиції засобів протиповітряної оборони та шість інших важливих обʼєктів російських військ.

Армія рф за минулу добу втратила приблизно 610 військових, танк, сім бойових броньованих машин, сім артилерійських систем і 13 безпілотників. Загалом в Україні вже загинули 175 160 росіян.