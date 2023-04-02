Чорногорія обрала нового президента. Ним став представник від нової проєвропейської партії Яков Мілатович

Чинний президент Чорногорії Міло Джуканович розгромно програв вибори — опозиційний кандидат Яков Мілатович отримав голоси 58,9% виборців у другому турі виборів.

Це дані за результатами підрахунку 100% бюлетенів.

Джуканович керував Чорногорією на посаді президента або премʼєр-міністра протягом 33 років — від початку розпаду Югославії.

У першому турі виборів він здобув перше місце, набравши 35,37% голосів, тоді як за Мілатовича проголосувало лише 28,92% чорногорців. У другому турі — ситуація повністю змінилася.

За час правління Джукановича Чорногорія здобула незалежність у 2006 році та вступила в НАТО. Але йому закидають корупцію та звʼязки з організованою злочинністю.

Водночас його опонент, представник від нової проєвропейської партії, колишній міністр економіки Яков Мілатович обіцяє боротися з корупцією та посилити звʼязки як із Європейським Союзом, так і з Сербією.

Після обрання президента в країні пройдуть позачергові парламентські вибори — вони стартують 11 червня.