У першому турі виборів президента Чорногорії переміг чинний лідер. Проросійський кандидат вилетів

У першому турі президентських виборів у Чорногорії перемагає чинний багаторічний лідер Міло Джуканович. За нього проголосували трохи більше 35% виборців.

Про це пише Reuters.

На другому місці опинився представник від нової проєвропейської партії, колишній міністр економіки Яков Мілатович. Він отримав понад 29% голосів.

Таким чином у другому турі, який планується на 2 квітня, змагатимуться Джуканович та Мілатович.

Натомість проросійський кандидат Андрія Мандич, якого вважали одним із фаворитів, не пройшов до другого туру. Він посів третє місце з результатом у понад 19%. Мандич вже закликав своїх прихильників у другому турі підтримати саме Мілатовича. Андрія Мандич був одним із підозрюваних та навіть визнаний винним у підготовці державного перевороту в Чорногорії в 2016 році, який спонсорувала росія. Але згодом апеляція виправдала його і відправила справу на повторний розгляд.