Президент Чорногорії розпустив парламент

Президент Чорногорії Міло Джуканович видав указ про розпуск парламенту. Тепер у країні мають провести дострокові парламентські вибори.

Про це пише RTCG.

Раніше Джуканович казав, що його юридичні радники встановили, що президент матиме право розпустити парламент та оголосити дострокові вибори, якщо до 16 березня депутати не зможуть затвердити уряд.

Згідно з указом, вибори мають відбутися не раніше 60 днів та не пізніше 100 днів після указу. Тобто наприкінці травня — на початку червня.

У грудні 2022 року після провалу уряду, що затвердив скандальну угоду із Сербською православною церквою, парламент обрав премʼєром Міодрага Лекича. Але він так і не зміг сформувати уряд, йому забракло голосів.