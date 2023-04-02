Росіяни атакували Костянтинівку на Донеччині. Загинули шестеро людей

Уранці 2 квітня російські війська обстріляли центр Костянтинівки на Донеччині. Загинули щонайменше троє людей, є шестеро поранених.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

Російські снаряди пошкодили багатоповерхівки і приватні будинки.

За словами керівника Офісу президента Андрія Єрмака, окупанти били по Костянтинівці із РСЗВ, а також використовували касетні боєприпаси.

Станом на 13:00 кількість загиблих у Костянтинівці зросла до шести, повідомив керівник ОП Андрій Єрмак. Поранено восьмеро людей.

Росіяни двічі вдарили по місту з комплексів С-300 і чотири рази били з РСЗВ «Ураган». Снаряди пошкодили шість багатоквартирних і вісім приватних будинків, дитсадок, податкову інспекцію, газові труби і три автомобілі.