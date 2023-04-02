Секретар РНБО запропонував 12 кроків деокупації Криму

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запропонував орієнтовний план, як Україна буде деокупувати Крим.
Про це він написав у своєму Facebook.
План Данілова виглядає так:
- На суспільне обговорення буде винесено питання щодо проєкту та місця розташування в Криму памʼятника «русский военный корабль идет нахуй». З метою економії державних коштів може бути використаний пʼєдестал памʼятника затопленим кораблям у Севастополі.
- Крім кримінального переслідування за колабораціонізм і держзраду, розробляють люстраційний механізм персональної оцінки, який, зокрема, визначає рівень відповідальності та ступінь залучення конкретних людей, громадян України, мешканців Криму до підтримки окупаційних російських адміністрацій. Це передбачає, зокрема, обмеження прав участі у виборах.
- Стосовно державних службовців, суддів, прокурорів, працівників правоохороних органів та інших категорій людей, які станом на 2014 рік перебували у штаті органів влади України, зокрема, МВС, СБУ, МОУ, а після лютого 2014 року працювали в російських окупаційних структурах, українські суди визначать, чи підлягають вони кримінальній відповідальності. Якщо не підлягають, їх позбавлять державних пенсій і заборонять подальше працевлаштування в держорганах і органах місцевого самоврядування в Україні. Підставою для помʼякшення кримінального покарання може стати надання Силам оборони України та слідству важливої інформації, яка стосується національної безпеки.
- Росія або інше формування, яке буде претендувати на правонаступництво рф, має забезпечити безумовну і повну видачу всіх підозрюваних у державній зраді та в інших кримінальних злочинах людей, як громадян України, так і громадян росїї, причетних до воєнних злочинів (міжнародні злочини, що не мають строків давності — геноцид, воєнні та проти людяності), скоєних на території України і в Криму зокрема.
- Злочини пропагандистів (журналістів, медійників та різного роду експертів, які сприяли окупації, мілітаризації дитячого виховання та розпалюванню ворожнечі проти України) будуть розслідувати українські, а за необхідності міжнародні правоохоронні структури.
- Громадяни російської федерації, які незаконно приїхали проживати на Кримському півострові після лютого 2014 року, мають негайно залишити територію України у визначений законом термін.
- Угоди, затверджені не за українським законодавством після лютого 2014 року, в тому числі щодо нерухомого майна, визнаються нікчемними. Цей закон діє вже 9 років. Право власності на майно залишається за громадянами України. Привласнене або націоналізоване окупантами майно повернуть власникам.
- Кримський міст демонтують з метою забезпечення повної свободи мореплавства в рамках програми відшкодування збитків.
- Реалізують комплексну програму «Детоксикація», покликану нейтралізувати наслідки багаторічної дії російської пропаганди на свідомість частини кримчан. Тут використають досвід денацифікації Німеччини у 1940-х роках — активних прихильників російських окупантів направлять на відбудову зруйнованих українських міст, а людей, визнаних судом винними, — на роботи з ексгумації та перепоховання жертв російської агресії. Також їм нададуть максимально широкий доступ до інформації щодо злочинів путінського режиму.
- Створять документальну базу фактів російських злочинів проти українських громадян, які чинили спротив окупації. Відновлення в правах українських та кримськотатарських активістів.
- Усіх громадян України, кримських татар, українців, які були переслідувані рф за політично вмотивованими ознаками з 2014 року, звільнять з відшкодуванням моральних збитків.
- Севастополь Данілов пропонує перейменувати на «Обʼєкт № 6». Верховна Рада України пізніше прийме рішення про нову назву міста. Можливо, його назвуть Ахтіар.
«Деталізована і юридично вивірена програма розробляється Апаратом РНБО України із залученням широкого кола фахівців та експертів, що буде відображено в новій редакції Стратегії деокупації Криму», — підсумував Данілов.
Міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що Україна може повернути Крим без бою на тлі внутрішньої кризи в рф. Тим часом росія готується до оборони Криму і масово будує захисні споруди.