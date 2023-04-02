Секретар РНБО запропонував 12 кроків деокупації Криму

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов запропонував орієнтовний план, як Україна буде деокупувати Крим.

Про це він написав у своєму Facebook.

План Данілова виглядає так:

На суспільне обговорення буде винесено питання щодо проєкту та місця розташування в Криму памʼятника «русский военный корабль идет нахуй». З метою економії державних коштів може бути використаний пʼєдестал памʼятника затопленим кораблям у Севастополі.

Крім кримінального переслідування за колабораціонізм і держзраду, розробляють люстраційний механізм персональної оцінки, який, зокрема, визначає рівень відповідальності та ступінь залучення конкретних людей, громадян України, мешканців Криму до підтримки окупаційних російських адміністрацій. Це передбачає, зокрема, обмеження прав участі у виборах.

Стосовно державних службовців, суддів, прокурорів, працівників правоохороних органів та інших категорій людей, які станом на 2014 рік перебували у штаті органів влади України, зокрема, МВС, СБУ, МОУ, а після лютого 2014 року працювали в російських окупаційних структурах, українські суди визначать, чи підлягають вони кримінальній відповідальності. Якщо не підлягають, їх позбавлять державних пенсій і заборонять подальше працевлаштування в держорганах і органах місцевого самоврядування в Україні. Підставою для помʼякшення кримінального покарання може стати надання Силам оборони України та слідству важливої інформації, яка стосується національної безпеки.

Росія або інше формування, яке буде претендувати на правонаступництво рф, має забезпечити безумовну і повну видачу всіх підозрюваних у державній зраді та в інших кримінальних злочинах людей, як громадян України, так і громадян росїї, причетних до воєнних злочинів (міжнародні злочини, що не мають строків давності — геноцид, воєнні та проти людяності), скоєних на території України і в Криму зокрема.

Злочини пропагандистів (журналістів, медійників та різного роду експертів, які сприяли окупації, мілітаризації дитячого виховання та розпалюванню ворожнечі проти України) будуть розслідувати українські, а за необхідності міжнародні правоохоронні структури.

Громадяни російської федерації, які незаконно приїхали проживати на Кримському півострові після лютого 2014 року, мають негайно залишити територію України у визначений законом термін.

Угоди, затверджені не за українським законодавством після лютого 2014 року, в тому числі щодо нерухомого майна, визнаються нікчемними. Цей закон діє вже 9 років. Право власності на майно залишається за громадянами України. Привласнене або націоналізоване окупантами майно повернуть власникам.

Кримський міст демонтують з метою забезпечення повної свободи мореплавства в рамках програми відшкодування збитків.

Реалізують комплексну програму «Детоксикація», покликану нейтралізувати наслідки багаторічної дії російської пропаганди на свідомість частини кримчан. Тут використають досвід денацифікації Німеччини у 1940-х роках — активних прихильників російських окупантів направлять на відбудову зруйнованих українських міст, а людей, визнаних судом винними, — на роботи з ексгумації та перепоховання жертв російської агресії. Також їм нададуть максимально широкий доступ до інформації щодо злочинів путінського режиму.

Створять документальну базу фактів російських злочинів проти українських громадян, які чинили спротив окупації. Відновлення в правах українських та кримськотатарських активістів.

Усіх громадян України, кримських татар, українців, які були переслідувані рф за політично вмотивованими ознаками з 2014 року, звільнять з відшкодуванням моральних збитків.

Севастополь Данілов пропонує перейменувати на «Обʼєкт № 6». Верховна Рада України пізніше прийме рішення про нову назву міста. Можливо, його назвуть Ахтіар.

«Деталізована і юридично вивірена програма розробляється Апаратом РНБО України із залученням широкого кола фахівців та експертів, що буде відображено в новій редакції Стратегії деокупації Криму», — підсумував Данілов.

Міністр оборони України Олексій Резніков припустив, що Україна може повернути Крим без бою на тлі внутрішньої кризи в рф. Тим часом росія готується до оборони Криму і масово будує захисні споруди.