У Норвегії вилучили найбільшу в історії країни партію кокаїну

Поліція Норвегії вилучила найбільшу в історії країни партію кокаїну — 800 кілограмів. Наркотики знайшли в ящиках з фруктами в Осло.

Про це пише Associated Press.

Поліція не розголошує, коли саме знайшли кокаїн, та місце походження фруктів, у яких зберігали наркотик. Також невідомо, чи призначався кокаїн для норвезького ринку. У Норвегії у цій справі нікого не заарештували.

Недавня знахідка перевершила попередній рекорд — у 2013 році у Норвегії вилучили 153 кілограми кокаїну.