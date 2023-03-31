У Норвегії вилучили найбільшу в історії країни партію кокаїну

Поліція Норвегії вилучила найбільшу в історії країни партію кокаїну — 800 кілограмів. Наркотики знайшли в ящиках з фруктами в Осло.
Про це пише Associated Press.
Поліція не розголошує, коли саме знайшли кокаїн, та місце походження фруктів, у яких зберігали наркотик. Також невідомо, чи призначався кокаїн для норвезького ринку. У Норвегії у цій справі нікого не заарештували.
Недавня знахідка перевершила попередній рекорд — у 2013 році у Норвегії вилучили 153 кілограми кокаїну.
- Наприкінці лютого поліція Еквадору виявила майже 8,8 тонни кокаїну в вантажі з бананами, що прямував до Бельгії.
- В Еквадорі уже накопичився надлишок конфіскованого у злочинців кокаїну, і його вирішили використовувати в будівельних матеріалах. Конфісковані блоки кокаїну подрібнюють у промислових машинах на заводі з утилізації відходів, змішують отриманий порошок з цементом, піском і водою та створюють з цієї суміші бетонні блоки. Ця процедура допомагає звільнити поліцейські сховища для наркотиків. Також вона дешевша і швидша за спалювання.