В Еквадорі у вантажі з бананами знайшли майже 9 тонн кокаїну. Він прямував до Бельгії

Поліція Еквадору виявила майже 8,8 тонни кокаїну в вантажі з бананами, що прямував до Бельгії.

Про це пише BBC.

За словами командира поліції Фаусто Салінаса, орієнтовна вартість наркотиків — $330 мільйонів.

Еквадор став однією з транзитних країн для кокаїну, виробленого в сусідніх Перу та Колумбії. А ще ця країна — найбільший у світі експортер бананів, тож контрабандисти часто намагаються приховати наркотики серед фруктів, які доставляють по всьому світу. Знайдені у вантажі з бананами 8,8 т кокаїну мали їхати до Бельгії.

ECUADOR POLICE

За останні роки в Бельгії правоохоронці вилучили найбільшу кількість кокаїну в Європейському Союзі, а порт Антверпену став головним шляхом для ввезення наркотику.

За словами директора Європейського центру моніторингу наркотиків і наркоманії Алексіса Госділа, зростаючі надходження кокаїну «зараз загрожують всьому Європейському Союзу».