Охочих незаконно виїхати з України зменшилось удвічі — зараз затримують до 30 людей щоденно

Кількість людей, які намагалися незаконно перетнути кордон України від початку повномасштабного вторгнення, значно зменшилась. Спершу прикордонники затримували по 60—70 людей на добу (вони групами слідували через кордон), а зараз ідеться про 20—30 охочих незаконно покинути Україну.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

«Після 24 лютого 2022 року на державному кордоні ми почали фіксувати певне збільшення спроб незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку», — сказав Андрій Демченко.

За словами речника, наразі кількість охочих незаконно потрапити за кордон зменшилась удвічі.

«Тоді ми затримували вдень десятками — інколи по 60—70 людей за добу, які групами слідували через кордон. Зараз за добу в середньому 20—30 людей. Але це і по «зеленій ділянці» кордону, тобто поза межами пунктів пропуску», — каже Демченко.