Частина екіпажу данського судна зникла безвісти після нападу піратів у Гвінейській затоці

Пірати покинули данське судно під прапором Ліберії, яке захопили 28 березня у Гвінейській затоці, і забрали з собою деяких членів екіпажу. Інша частина команди перебуває у безпечному місці.
Про це пише Reuters.
Власник судна повідомив, що пʼятеро озброєних людей атакували танкер Monjasa Reformer під прапором Ліберії за 200 км західніше порту Пуент-Нуар у Республіці Конго. На борту перебували 16 членів екіпажу. У судноплавній компанії не уточнили, скільки моряків зникли безвісти.
Згодом французький корабель знайшов Monjasa Reformer біля Сан-Томе і Принсіпі. Врятовані моряки здорові і перебувають у безпеці. Повідомлень про пошкодження корабля та його вантажу не було.
- Близько року тому біля берегів африканської країни Бенін у Гвінейській затоці пірати захопити нідерландський танкер і викрали 15 членів екіпажу.
- У 2020 році у Гвінейській затоці біля берегів Нігерії пірати напали на судно Stevia і захопили в полон членів екіпажу, серед яких було шестеро українців. Власником судна є албанська компанія.