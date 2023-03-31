Частина екіпажу данського судна зникла безвісти після нападу піратів у Гвінейській затоці

Пірати покинули данське судно під прапором Ліберії, яке захопили 28 березня у Гвінейській затоці, і забрали з собою деяких членів екіпажу. Інша частина команди перебуває у безпечному місці.

Про це пише Reuters.

Власник судна повідомив, що пʼятеро озброєних людей атакували танкер Monjasa Reformer під прапором Ліберії за 200 км західніше порту Пуент-Нуар у Республіці Конго. На борту перебували 16 членів екіпажу. У судноплавній компанії не уточнили, скільки моряків зникли безвісти.

Згодом французький корабель знайшов Monjasa Reformer біля Сан-Томе і Принсіпі. Врятовані моряки здорові і перебувають у безпеці. Повідомлень про пошкодження корабля та його вантажу не було.