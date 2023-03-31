Повітряні сили: Україна вже використовує американські керовані боєприпаси JDAM на полі бою

Українська авіація уже використовує американські керовані боєприпаси JDAM у війні проти росії.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав в ефірі телемарафону.

«Ми теж використовуємо бомби JDAM. Це бомби західного зразка, якими наша авіація завдає успішних ударів по важливих цілях», — зазначив він і додав, що Україні потрібно більше таких боєприпасів.