Священнослужитель УПЦ Московського патріархату отримав підозру від СБУ за допомогу у виїзді призовників за кордон

Служба безпеки України підозрює клірика Української православної церкви Московського патріархату в допомозі чоловікам виїжджати за кордон.
Про це пише пресслужба відомства.
Помічник настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) пропонував військовозобовʼязаним чоловікам виїхати з України поза пунктами пропуску.
За даними слідства, у вересні він пообіцяв трьом чоловікам виїхати до Румунії «без перешкод» і дати документи для вільного пересування у ЄС.
Збиралися вони на території монастиря, звідки їх мали везти через кордон. Однак чоловікам не видали документів, а натомість показали лісопосадку, через яку ті можуть перейти до Румунії.
Клірику оголосили про підозру в незаконному переправлянні людей через держкордон (ч. 2 ст. 332 КК).
- На початку грудня минулого року Служба безпеки України вручила підозру священнику Києво-Печерської лаври, на молебні якого парафіяни співали пісню «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь». Йому закидають виправдовування збройної агресії росії проти України і возвеличення агресора.