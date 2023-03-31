В Україні з 31 березня припинили транслювати телеканали Viasat. Що трапилось?

В Україні з 31 березня припинили транслювати телеканали Viasat World Limited. Нацрада з питань телебачення та радіомовлення раніше виявила, що компанія та пов’язане з нею ТОВ «Віасат Україна» має зв’язок із росією.

Телевізійні провайдери припинили транслювати канали TV1000, TV1000 Action, TV1000 World Kino, ViP Comedy, ViP Megahit, Epic Drama, Viasat History, Explore та Nature. Про їхнє відключення уже повідомили MEGOGO, Volia, Triolan, супутниковий провайдер Viasat.

Нацрада повідомляла, що Viasat World Limited є дочірньою компанією Sabiero Holdings Limited, яка зареєстрована на Кіпрі. Відповідно до річного фінансового звіту, поданого в 2021 році, серед власників Sabiero є низка громадян росії, зокрема Олексій Кроль — гендиректор московської компанії «Синерджи». Вона виконує функції холдингової компанії, що володіє корпоративними правами російських юридичних осіб Viasat.

Вказано, що частка «Синерджи» належала підсанкційному АТ «Національна медіа група», головою ради директорів якої є колишня гімнастка Аліна Кабаєва — ймовірна коханка путіна.

У Viasat World наполягають, що більше не мають зв’язків із росією, оскільки наприкінці 2022 року компанія перейшла у власність менеджменту.