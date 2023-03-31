Дослідження: рослини видають звуки, коли їм боляче. Тепер люди можуть почути їх

Вчені виявили, що рослини через стрес видають звуки, зокрема клацання. Їх чують інші представники флори, а також тварини, проте людському вуху вони раніше були недоступні.

Про це пише Vice.

Експеримент показав: коли рослини відчувають, наприклад, зневоднення, то вони видають ультразвукові шуми, що поширюються майже на п’ять метрів. Вченим вдалося записати звуки помідорів, тютюну, пшениці, кукурудзи, кактусів і виноградної лози.

Це відкриття дозволить вирішити деякі проблеми сільського господарства, спричинені зміною клімату. Наприклад, за звуком інструмент машинного навчання зміг визначити, чи здорова рослина, або які хвороби вона має.