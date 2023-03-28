Дослідження: Через зміни клімату дерева залишаються зеленими на місяць довше, ніж у ХІХ столітті

Науковці з Університету Огайо виявили, що глобальне потепління змінило цикл життя дерев. Наприклад, щорічний вегетаційний період листяних порід в Огайо подовжився у середньому на місяць.
Про це пише BBC.
Дослідники порівняли нещодавні спостереження з нотатками, які залишив місцевий фермер Томас Майксел. Він фіксував зростання дерев, опади та температуру між 1883 і 1912 роками.
Від часів промислової революції близько 200 років тому Земля нагрілася на 1,1 °С. При цьому листя залишається на деревах приблизно на 15% довше, ніж у ХІХ столітті.
Різні види рослин реагують на підвищення температури по-різному: більшість довше зберігають колір листя восени, а деякі раніше розпускаються. Імовірно, рослини поглинають більше вуглекислого газу з атмосфери за рахунок тривалішого періоду росту.
- Науковці також зʼясували, що з 2001 року в усьому світі зникло 7% гірських лісів — це 78 мільйонів гектарів. В останні роки втрати гірських лісів прискорилися у 2,7 раза. Через вирубку зникло 42% з них, пожежі знищили ще близько 29%. Приблизно 25% втрат повʼязані з сільськогосподарською діяльністю.
- Крім того, зараз понад третину тропічних дощових лісів Амазонки деградують через діяльність людини. Пожежі, зміни призначення земель, вирубка та нестача води послабили стійкість майже 2,5 мільйона квадратних кілометрів лісу.