Від початку століття на Землі зникло 7% гірських лісів

Науковці зʼясували, що з 2001 року в усьому світі зникло 7% гірських лісів — це 78 мільйонів гектарів.

Про це пише The Guardian.

В останні роки втрати гірських лісів прискорилися у 2,7 раза. Через вирубку зникло 42% з них, пожежі знищили ще близько 29%. Приблизно 25% втрат повʼязані із сільськогосподарською діяльністю людей.

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Найбільше постраждали Азія, Південна Америка, Африка, Європа та Австралія. У Північній Азії ліси зникали переважно через пожежі. Посухи та лісові пожежі також знищили багато дерев в Австралії.

Близько 40% дерев вирубали у тропічних лісах — там, де вони розташовані, активно зростають економіка та кількість населення. Площа зниклих гірських лісів у помірних та приполярних зонах менша у півтора раза та вдвічі відповідно.