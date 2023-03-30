Македонський уряд офіційно схвалив передачу Україні бойових гелікоптерів

Уряд Північної Македонії офіційно схвалив передачу Україні певної кількості бойових гелікоптерів.

Місцеве видання Fokus повідомляє, що раніше міністр оборони Славʼянка Петровська казала про передачу Україні 12 ударних Мі-24, хоча в рішенні не вказано тип гелікоптерів.

Ці Мі-24 Скопʼє придбало у Києва у 2001 році. Деякі з них були модернізовані до Мі-24В у співпраці з ізраїльською компанією Elbit Systems для взаємодії з силами НАТО. Мі-24В оснащені авіонікою, яка дозволяє використовувати системи нічного бачення, і вважаються своєрідною сумішшю штурмовика і бойової машини піхоти. Ці гелікоптери мають важке озброєння і захищені бронею. В арміях їх прозвали «крокодилами».

Мі-24В — один із найшвидших ударних вертольотів у світі. У польоті машина з повним боєкомплектом розвиває швидкість до 335 км/год. Гелікоптер призначений для перекидання бійців та вогневої підтримки наземних сил на полі бою.