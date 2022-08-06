Македонія передала ЗСУ чотири літаки. Це СУ-25, які країна придбала в України у 2001

Македонія передала українському війську чотири літаки СУ-25. Ці літаки вона придбала в України у 2001 році за €4 мільйони.
Про це днями повідомило видання Mkd.mk.
Факт передачі літаків 5 серпня підтвердив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Також він зазначив, що Македонія відправила в Україну танки.
- Під час конфлікту в червні 2001 року Македонія закупила в України чотири бойові літаки СУ-25 — три одномісних і один двомісний. Ці літаки призначені для безпосередньої підтримки піхоти. Під час конфлікту вони здійснили кілька бойових вильотів на підтримку наземних дій македонських сил безпеки.
- Навесні 2003 року міністерство оборони Македонії заявило, що потреби в бойових літаках Збройні сили країни не мають, і в 2004 році літаки законсервували. Тепер їх відправили назад в Україну.