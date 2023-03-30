Трьом російським окупантам оголосили про підозру за зґвалтування жінки на Київщині

Трьом російських військовим, які під час окупації частини Київської області ґвалтували жінку, повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
Підозрювані — це військові 37 окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної Зірки бригади (37 ОМСБр, в/ч 69647) збройних сил рф. Вони уродженці Республіки Бурятії, Читинської області та Іркутської області росії.
Ці російські окупанти заходили в будинок, де жили дві жінки й дитина, зі зброєю, оглядали, чи немає чоловіків, і виводили одну з жінок до гаража, де по черзі її ґвалтували. Коли один з них вчиняв злочин, інші були на вулиці, щоб уникнути опору з боку родичів чи сусідів постраждалої.
Один росіянин за час окупації ґвалтував жінку щодня протягом тижня, інший робив це двічі, третій — раз.
- Раніше поліція вже повідомила про підозру старшому сержанту 37 гвардійської мотострілецької бригади рф, який під час окупації Київщини у Бучанській громаді двічі зґвалтував жінку. Виходець із Бурятії разом з іншими росіянами грабував домоволодіння і проводив рейди. Під час одного з них він увірвався до дому потерпілої, де були її літня мати й донька, та наказав їй іти в гараж. Він погрожував зґвалтувати її малолітню дитину, якщо та відмовиться.
- 14 березня Офіс генпрокурора України порушив справу проти двох російських солдатів, які на Київщині вчинили сексуальне насильство щодо дитини та зґвалтували її матір. Усе це відбувалося на очах батька, якого побили. Слідство встановило, що злочин вчинили російські солдати з 15 окремої мотострілецької бригади у Броварському районі Київської області.