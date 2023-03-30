Трьом російським окупантам оголосили про підозру за зґвалтування жінки на Київщині

Трьом російських військовим, які під час окупації частини Київської області ґвалтували жінку, повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Підозрювані — це військові 37 окремої гвардійської мотострілецької Донської Будапештської Червоного прапора ордена Червоної Зірки бригади (37 ОМСБр, в/ч 69647) збройних сил рф. Вони уродженці Республіки Бурятії, Читинської області та Іркутської області росії.

telegram / Офіс Генерального прокурора

Ці російські окупанти заходили в будинок, де жили дві жінки й дитина, зі зброєю, оглядали, чи немає чоловіків, і виводили одну з жінок до гаража, де по черзі її ґвалтували. Коли один з них вчиняв злочин, інші були на вулиці, щоб уникнути опору з боку родичів чи сусідів постраждалої.

Один росіянин за час окупації ґвалтував жінку щодня протягом тижня, інший робив це двічі, третій — раз.