ВАКС визнав винною нардепку Констанкевич. Вона не задекларувала орендовану квартиру

Вищий антикорупційний суд визнав винною нардепку від групи «За майбутнє» Ірину Констанкевич у справі про недостовірне декларування.

Головуюча суддя Ольга Саландяк призначила депутатці штраф у розмірі 44 200 грн та позбавила її права упродовж року обіймати певні посади і займатися діяльністю, повʼязаною з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування. Вирок можна оскаржити протягом 30 днів.

У декларацію за 2020 рік Констанкевич не внесла відомості про оренду квартири у центрі Києва вартістю близько 2,5 млн гривень.

Нардепка заявила, що квартирою вона користувалася менше, ніж 183 дні за рік, та не користувалася взагалі станом на 31 грудня 2020 року. Відтак вона вирішила не декларувати її.

Перед виходом колегії суддів до нарадчої кімнати Констанкевич виступила з останнім словом та попросила її виправдати і пообіцяла декларувати усе, «аби жодна підозра не впала на інститут депутата».