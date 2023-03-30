Netflix дозволить використовувати iPhone для управління іграми на телевізорі

Netflix працює над функцією, яка дозволить використовувати iPhone для управління іграми на телевізорі — тобто грати можна буде не тільки на телефоні.
Про це повідомляє The Verge.
Netflix нещодавно заявив, що хоче зробити свої ігри «відтворюваними на будь-якому пристрої Netflix, який у вас є» — і можливість використовувати свій iPhone, щоб грати в телевізійні ігри, може бути одним зі способів.
Netflix вперше запустив свій сервіс мобільних ігор наприкінці 2021 року. На початку цього року сервіс уже випустив 55 ігор, і ще 40 мають вийти до кінця року. У них можна грати тільки на пристроях iOS і Android — вони недоступні на телевізорах або ноутбуках.
Netflix також заявив, що робота над сервісом хмарних ігор «ведеться» — після того, як компанія вперше оголосила у 2022 році, що «серйозно вивчає» проєкт.
- У вересні 2022 року Netflix заявив, що відкриває свою першу повністю ігрову студію, щоб створювати відеоігри «світового рівня». Раніше Netflix придбав ігрові студії Next Games, Night School Studio та Boss Fight Entertainment.
- Минулого року Netflix запустив розділ відеоігор Netflix Games у своєму додатку. Згодом на Android і iOS почали виходити мобільні ігри.