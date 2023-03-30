Netflix дозволить використовувати iPhone для управління іграми на телевізорі

Netflix працює над функцією, яка дозволить використовувати iPhone для управління іграми на телевізорі — тобто грати можна буде не тільки на телефоні.

Про це повідомляє The Verge.

Netflix нещодавно заявив, що хоче зробити свої ігри «відтворюваними на будь-якому пристрої Netflix, який у вас є» — і можливість використовувати свій iPhone, щоб грати в телевізійні ігри, може бути одним зі способів.

Netflix вперше запустив свій сервіс мобільних ігор наприкінці 2021 року. На початку цього року сервіс уже випустив 55 ігор, і ще 40 мають вийти до кінця року. У них можна грати тільки на пристроях iOS і Android — вони недоступні на телевізорах або ноутбуках.