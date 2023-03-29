США не бачать серйозних порушень, повʼязаних із використанням допомоги Україною

Американські інспектори не виявили серйозних порушень, повʼязаних із наданою Україні допомогою, попри збільшення повідомлень про нібито нецільове її використання.

Про це заявила виконувачка обовʼязків генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ніколь Анджарелла.

За її словами, від початку повномасштабної війни росії з Україною США створили кількарівневу систему контролю за допомогою Україні та розʼяснили, як можна повідомити про імовірні порушення.

Вона додала, що офіс USAID отримав 178 повідомлень про можливі порушення, повʼязані з Україною — це на 556% більше, ніж за попередні 11 місяців.

«Сьогодні ми не маємо жодних серйозних кримінальних знахідок, повʼязаних з наданням допомоги Україні з боку США. Однак таке збільшення кількості повідомлень свідчить про те, що наша інформаційно-просвітницька робота працює. І що люди знають, як і кому повідомляти про потенційні зловживання коштами USAID», — зазначила Анджарелла.