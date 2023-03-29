Німеччина виділить Україні додаткові €12 мільярдів військової підтримки

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив запит федеральних міністерств оборони та внутрішніх справ Німеччини про виділення додаткових €12 мільярдів на військову підтримку Україні.

Про це повідомляє Reuters.

Додаткове фінансування передбачає €3,2 мільярда євро, які розраховані на 2023 рік, а також кредитні лінії на період з 2024 до 2032 року на суму близько €8,8 мільярда.

«На ці гроші Україна може безпосередньо купувати озброєння за підтримки уряду Німеччини», — йдеться у заяві представників коаліційного уряду ФРН у бюджетному комітеті парламенту. Вони також додали, що «важливо підтримувати Україну стільки, скільки необхідно».

За даними міністерства закордонних справ Німеччини, від початку російського вторгнення німецький уряд виділив понад €14,2 мільярда євро на підтримку України.