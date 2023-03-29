Телескоп Hubble зафіксував космічний обʼєкт, який не вдалося класифікувати

Телескоп Hubble зафіксував космічний обʼєкт під назвою Z 229-15. Він розташований приблизно в 390 мільйонах світлових років від Землі в сузір’ї Ліри.

Про це пише Space.

Астрономам поки не вдалося класифікувати знахідку. На перший погляд, Z 229-15 виглядає просто спіральною галактикою — із її яскравого ядра виходять два спіральні рукави зірок.

Водночас цей космічний обʼєкт містить активне галактичне ядро — це область в центрі галактики, яка надзвичайно яскрава завдяки надмасивній чорній дірі в її ядрі. Водночас Z 229-15 є квазаром — це підтип наднової галактики, які відрізняється надзвичайною яскравістю і великою відстанню від Землі.

Також астрономи визначають Z 229-15 як галактику Сейферта. Сейфертівські галактики — це спіральні або неправильні галактики із зореподібним активним ядром.

Європейське космічне агентство у своєму пресрелізі назвало Z 229-15«Все завжди і водночас» — на честь фільма, який цього року завоював сім статуеток «Оскар».