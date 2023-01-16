Космічний телескоп Hubble сфотографував неправильну галактику в сузірʼї Діви

Космічний телескоп NASA/ESA Hubble сфотографував карликову неправильну галактику UGC 7983, яка розташована в сузірʼї Діви.

Про це повідомляє обсерваторія Національного управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).

UGC 7983 розташована на відстані близько 30 мільйонів світлових років від Землі.

У верхньому лівому куті цього зображення можна побачити невеликий астероїд діаметром кілька кілометрів. Слід астероїда видно як чотири смуги світла, розділені невеликими проміжками.

На задньому фоні від UGC 7983 можна розгледіти ряд галактик, включаючи еліптичні, а також яскраві зірки.

Карликові неправильні галактики подібні до звичайних неправильних галактик, але відрізняються меншим розміром.