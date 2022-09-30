NASA та SpaceX хочуть збільшити орбіту телескопа Hubble — це продовжить термін його роботи

SpaceX Ілона Маска та NASA планують дослідити, як за допомогою капсули Dragon підвищити орбітальну висоту космічного телескопа Hubble. Це може продовжити термін його служби.

Про це пише Reuters.

За словами представника NASA Томаса Зурбухена, SpaceX повністю профінансує дослідження, яке триватиме пів року.

«Кілька місяців тому SpaceX звернувся до NASA з ідеєю дослідити те, як комерційна команда може допомогти підняти наш космічний апарат Hubble на вищу орбіту, що продовжить термін його експлуатації», — сказав він.

Команди разом збиратимуть дані, щоб визначити, чи можуть Hubble і капсула безпечно зустрітися, зістикуватися та перевести телескоп на більш стабільну орбіту. Дослідники вивчать, чи потрібно модифікувати капсулу SpaceX Dragon, щоб пристикуватись до орбіти телескопа та підняти її, а також дізнаються, чи потрібна присутність астронавтів на борту.