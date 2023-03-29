ЄСПЛ розгляне кліматичні справи проти Франції та Швейцарії

Європейський суд з прав людини розгляне в цю середу, 29 березня, справи проти урядів Франції та Швейцарії щодо ймовірного порушення зобовʼязань із захисту довкілля.
Про це повідомляють AFP та Aljazeera.
Вперше відповідачами в суді будуть уряди країн через звинувачення в порушенні зобовʼязань перед громадянами щодо захисту довкілля.
На «бездіяльність» уряду Швейцарії поскаржилась асоціація людей похилого віку, яка стурбована впливом глобального потепління на їхнє здоровʼя й життя. Проти Франції позов подав колишній мер міста Гранд-Сінте Дамʼєн Кареме. Він заявив, що центральний уряд не виконав своїх зобовʼязань із захисту життя, бо не робив достатньо для запобігання зміні клімату.
За словами ексміністра екології Франції та одного з адвокатів Кареме у цій справі, якщо ЄСПЛ визнає, що кліматична «бездіяльність» урядів порушує права людей на життя, то це стане прецедентом для всіх держав-членів Ради Європи.
Європейський суд з прав людини зазначив, що хоч у Європейській конвенції з прав людини і немає права на здорове кліматичне середовище, але рішення розглянути справи ґрунтується на тому, що права людини відповідно до Конвенції можуть порушуватися впливом екологічних ризиків.
- Раніше у звіті ООН науковці написали про «останнє попередження» щодо кліматичної кризи — у світі продовжують зростати викиди парникових газів. Їхній шкоді можна запобігти лише швидкими та рішучими діями. У звіті наголосили, що вплив забруднення, що викликає потепління планети, уже серйозніший, ніж очікувалося, і планета наближається до все більш небезпечних і незворотних наслідків.
- У Європі, за даними Служби зміни клімату ЄС Copernicus, був винятково теплий січень — середня температура на 2,2 °С перевищувала показники 1990—2020 років. Всесвітня метеорологічна організація додала, що Європа нагрівається швидше за будь-який інший регіон. На континенті почастішали лісові пожежі, спека і руйнівні посухи.