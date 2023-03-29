ЄСПЛ розгляне кліматичні справи проти Франції та Швейцарії

Європейський суд з прав людини розгляне в цю середу, 29 березня, справи проти урядів Франції та Швейцарії щодо ймовірного порушення зобовʼязань із захисту довкілля.

Про це повідомляють AFP та Aljazeera.

Вперше відповідачами в суді будуть уряди країн через звинувачення в порушенні зобовʼязань перед громадянами щодо захисту довкілля.

На «бездіяльність» уряду Швейцарії поскаржилась асоціація людей похилого віку, яка стурбована впливом глобального потепління на їхнє здоровʼя й життя. Проти Франції позов подав колишній мер міста Гранд-Сінте Дамʼєн Кареме. Він заявив, що центральний уряд не виконав своїх зобовʼязань із захисту життя, бо не робив достатньо для запобігання зміні клімату.

За словами ексміністра екології Франції та одного з адвокатів Кареме у цій справі, якщо ЄСПЛ визнає, що кліматична «бездіяльність» урядів порушує права людей на життя, то це стане прецедентом для всіх держав-членів Ради Європи.

Європейський суд з прав людини зазначив, що хоч у Європейській конвенції з прав людини і немає права на здорове кліматичне середовище, але рішення розглянути справи ґрунтується на тому, що права людини відповідно до Конвенції можуть порушуватися впливом екологічних ризиків.