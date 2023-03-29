У Японії презентували технологію на основі штучного інтелекту, яка з точністю в 90% виявляє заховані міни

Японська компанія Nippon Electric Company (NEC) презентувала технологію на основі штучного інтелекту для обстеження замінованих територій. Там стверджують, що знаходять міни з точністю в 90%.

Про це пише Kyodo.

Компанія проводила дослідження з квітня по жовтень 2022 року у різних зонах конфліктів по всій Азії. Для обстеження там використовували відкриті дані про ландшафти та військові обʼєкти, а також інформацію від Міжнародного комітету Червоного Хреста та місцевих жителів, щоб виявляти міни.

У NEC кажуть, що в 2024 році будуть готові надавати відповідну технологію урядам та міжнародним організаціям для розмінування територій. Завдяки ній нібито скорочується час обстеження замінованих територій з кількох років до кількох годин.

Фізично процес розмінування доведеться проводити вручну, але компанія працює і над дистанційним розмінуванням. Крім того, там хочуть залучати для обстеження супутникові знімки та дрони.