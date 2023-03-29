Гендиректор МАГАТЕ Гроссі вдруге приїхав на Запорізьку АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС.

Цього разу Рафаель Гроссі планує побачити, як змінилася ситуація на ЗАЕС, поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка працює на Запорізькій АЕС від вересня 2022 року.

Це вже другий його візит на атомну станцію. Перший був на початку вересня 2022 року. Тоді на станції побувала делегація МАГАТЕ із 14 людей, після чого на ЗАЕС залишилися співробітники Агентства (вони періодично змінюються).