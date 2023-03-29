Гендиректор МАГАТЕ Гроссі вдруге приїхав на Запорізьку АЕС

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув на Запорізьку АЕС.
Цього разу Рафаель Гроссі планує побачити, як змінилася ситуація на ЗАЕС, поспілкуватися з атомниками, які її експлуатують, а також виступити гарантом ротації членів постійної місії Агентства, яка працює на Запорізькій АЕС від вересня 2022 року.
Це вже другий його візит на атомну станцію. Перший був на початку вересня 2022 року. Тоді на станції побувала делегація МАГАТЕ із 14 людей, після чого на ЗАЕС залишилися співробітники Агентства (вони періодично змінюються).
- ЗАЕС опинилася під окупацією російських військових на початку березня 2022 року і відтоді працює під їхнім контролем. Із серпня окупанти регулярно обстрілювали ЗАЕС та Енергодар, у звʼязку з чим станцію кілька разів повністю відʼєднували від енергомережі. Україна наполягає на виведенні російських окупантів зі станції. Володимир Зеленський заявляв, що поки на ЗАЕС перебувають російські солдати, «світ залишається на межі радіаційної катастрофи».
- Ситуація на ЗАЕС опинилася в центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстрілювати станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції під приводом, що має «захищати її» від провокацій, і звинувачує в обстрілах Україну.