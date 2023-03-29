Фонд держмайна хоче виставити на аукціон ТРЦ Ocean Plaza

Фонд державного майна виставить на аукціон столичний торговельно-розважальний центр Ocean Plaza, який напередодні суд конфіскував у російського олігарха Аркадія Ротенберга.

Про це в інтервʼю Forbes розповів очільник Фонду Рустам Умєров.

«Ми зацікавлені виставити його на аукціон якомога швидше. Попередньо потрібно провести юридичний, технічний та фінансовий аудит», — пояснив Умєров. На аудит дається 90 днів, у фонді вартість ТРЦ оцінювали щонайменше на $160 мільйонів.

Держава володіє часткою 66,65% Ocean Plaza, інша частка активу належить українським бізнесменам Василю Хмельницькому та Андрію Іванову. «Наші юристи проведуть консультації з українськими власниками активів і почують їхні пропозиції щодо цієї ситуації. Я завжди даю завдання юристам вивчити всі ризики, повʼязані з активом, та запропонувати оптимальне рішення», — додав Рустам Умєров.