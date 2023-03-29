Над Новою Зеландією спостерігали надзвичайно яскраве південне сяйво. Небо світилося зеленими й рожевими кольорами

Південне сяйво, або як його ще називають австралійське сяйво, можна спостерігати в небі Нової Зеландії, а також у південних районах Австралії. Цього разу кольори були незвично насиченими.

Про це пише BBC.

Небо спалахувало потоками зеленого та рожевого світла, яких не бачили там з минулого року. Особливо інтенсивне сяйво проявилося в період між 22:00 і 02:00. Воно спричинене тим, що у верхні шари атмосфери Землі потрапили заряджені частинки (електрони), які рухалися вздовж ліній магнітного поля планети.

BBC / Thanh Nguyen

BBC / Kristie Knight

BBC / Richard Zheng

Кольори полярного сяйва, яке в південній півкулі називають австралійським, залежать від складу атмосфери: якщо в ній багато кисню, то виникне зелене чи жовте світло, тоді як азот робить сяйво темно-червоним або синім.