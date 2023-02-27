Над Британією спостерігали рідкісне полярне сяйво. Ось фотографії місцевих мешканців

У Британії вночі було видно полярне сяйво, яке зазвичай спостерігається у високих широтах навколо Арктики та Антарктики.

Про це повідомляє The Telegraph, а фотографії публікує Метеорологічне бюро країни.

У країні полярне сяйво часто можна побачити в Шотландії, але на Півдні Англії воно трапляється рідко. Проте цього разу його також було видно в Північній Ірландії, Південному Вельсі та Норфолку. Метеорологи стверджують, що спостерігати північне сяйво можна буде ще кілька ночей.

Північне сяйво утворюється в результаті сонячного спалаху на Сонці, який вивільняє електрично заряджені частинки, що стикаються з молекулами газу у верхніх шарах атмосфери Землі.