У 12 областях України почалися відключення світла через негоду. Штормовий вітер та сніг пошкоджують енергомережі.

Про це пише «Укренерго» у своєму Telegram-каналі.

Наразі відключення світла вже зафіксовані в Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Сумській областях.

«Ремонтні бригади обленерго працюють над усуненням пошкодження та відновленням електропостачання», — зазначили в «Укренерго».

Крім цього, через мережеві обмеження можливі відключення світла на Київщині та в Києві. У Київській міській військовій адміністрації вже зазначили, що почалися аварійні відключення в Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Голосіївському, Печерському, Подільському, Дарницькому та Дніпровському районах столиці.