ЗСУ знищили ще понад 600 російських військових і відбили 57 атак

Збройні сили України за минулу добу знищили ще 610 російських окупантів, а також ще сім танків та шість артилерійських систем.

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на ранок 29 березня.

Що стосується ситуації на фронті, то українські військові відбили 57 атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Епіцентром бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їхні околиці.

Авіація Сил оборони за минулу добу пʼять разів вдарила по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Ракетні війська та артилерія вдарили по пункту управління, по шести районах зосередження живої сили, військової техніки та по складу боєприпасів.