Уряд схвалив залучення другого гранту від США та партнерів на $2,7 млрд

Кабінет міністрів схвалив залучення другого гранту від США у розмірі $2,5 млрд. Кошти пройдуть через проєкт Міжнародного банку реконструкції та розвитку і Міжнародної асоціації розвитку. Додаткові $150 млн нададуть інші партнери, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

У Міністерстві фінансів додали, що залучені кошти спрямують на відшкодування витрат держбюджету для забезпечення нагальних соціальних витрат.

Зокрема, йдеться про пенсійні виплати, підтримку окремих програм соціальної допомоги (допомога малозабезпеченим сімʼям, дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства, виплати ВПО, субсидії для оплати житлово-комунальних послуг; допомога у звʼязку з вагітністю і пологами, при народженні дитини, при усиновленні, допомога на дітей одиноким матерям), а також оплату відповідним працівникам державних органів, працівникам сфери освіти, виплати працівникам ДСНС та на оплату медичних послуг за програмою медгарантій.