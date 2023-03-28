ВООЗ змінила підхід до вакцинації проти COVID-19 для груп високого ризику

Всесвітня організація охорони здоровʼя змінила свої рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19. Тепер групам високого ризику потрібно робити бустер через шість або 12 місяців після останньої ревакцинації, залежно від віку та стан імунодефіциту.

Ідеться про літніх людей, а також про молодь зі значними факторами ризику.

ВООЗ також визначила групу, що включає здорових дітей і підлітків, як групу «низького пріоритету» і закликала країни враховувати такі фактори, як тягар захворювання, перш ніж рекомендувати вакцинацію цієї групи.

Також комітет експертів ВООЗ заявив, що додаткові ревакцинації проти COVID-19, окрім початкової серії (два щеплення та бустер) більше не рекомендовані людям із «середнім ризиком».

Нові рекомендації зʼявилися, оскільки країни застосовують різні підходи. Деякі країни з високим рівнем доходу, як-от Велика Британія чи Канада, вже пропонують людям з високим ризиком ревакцинацію навесні, через шість місяців після останньої дози.