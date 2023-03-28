Синод ПЦУ створив релігійну організацію в Почаївській лаврі та призначив свого архімандрита

Синод ПЦУ утворив релігійну організацію у Почаївській лаврі, яка наразі перебуває в оренді в Української православної церкви Московського патріархату.
Рішення Синоду ПЦУ ухвалили 28 березня.
«У складі Тернопільської єпархії Православної церкви України було утворено релігійну організацію «Почаївська Свято-Успенська лавра Тернопільської єпархії ПЦУ», — йдеться у повідомленні.
Священноархімандритом затвердили митрополита Тернопільського і Кременецького Нестора.
Засідання Синоду відбулося 28 березня у резиденції предстоятеля ПЦУ при Михайлівському Золотоверхому кафедральному соборі. У ньому взяли участь девʼять членів.
- Почаївську лавру передали в оренду УПЦ МП у 2003 році, цей договір діє до 2052 року. До комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд, шість із них перебувають на балансі Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. У лютому 2023 року голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко повідомив про перше засідання робочої групи, яка вивчає правомірність використання комплексу Почаївської Свято-Успенської лаври УПЦ МП.