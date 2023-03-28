«Укрзалізниця» призначила додаткові поїзди на Великодні свята

«Укрзалізниця» збільшила кількість рейсів до Великодня та травневих свят, повідомляє пресслужба компанії.

Додаткові рейси зʼєднають Київ та шість великих міст України.

З Києва до Одеси потяг № 115/116 вирушить 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:19, з Одеси о 10:23.

З Києва до Львова потяг № 191/192 виконає рейси 1, 2, 9, 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 07:47, зі Львова об 11:40.

З Києва до Кривого Рогу потяг № 175/176 вирушить 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 06:18, з Кривого Рогу об 11:57.

З Києва до Дніпра потяг № 179/180 виконає рейси 2, 9 та 15 квітня. Відправлення з Києва о 07:34, з Дніпра об 11:00.

З Києва до Ковеля потяг № 197/198 вирушить 15 та 17 квітня. Відправлення з Києва о 06:27, з Ковеля об 11:45.

З Києва до Харкова рейс № 163/164 відправлятиметься 2 квітня о 08:01, а зворотно об 11:27.

Також потяг № 167/168 сполучить Львів з Одесою 1, 2, 9, 15, 17 квітня. Відправлення зі Львова о 08:50, з Одеси о 10:14.

Квитки вже доступні в застосунку «Укрзалізниці», у чат-боті та на сайті, а також у касах вокзалів.