ЦВК визнала Ірину Никорак нардепом. Вона буде в «Європейській солідарності» замість Михайла Забродського

Центральна виборча комісія визнала депутата Київради Ірину Никорак народним депутатом фракції «Європейська солідарність».

Про це ЦВК повідомила 28 березня.

У Верховній Раді Ірина Никорак замінить Михайла Забродського, який склав мандат і повертається на службу до ЗСУ. У Київраді Ірина Никорак була першою заступницею голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.