ЦВК визнала Ірину Никорак нардепом. Вона буде в «Європейській солідарності» замість Михайла Забродського

Центральна виборча комісія визнала депутата Київради Ірину Никорак народним депутатом фракції «Європейська солідарність».
Про це ЦВК повідомила 28 березня.
У Верховній Раді Ірина Никорак замінить Михайла Забродського, який склав мандат і повертається на службу до ЗСУ. У Київраді Ірина Никорак була першою заступницею голови постійної комісії з питань підприємництва, промисловості та міського благоустрою.
- Навесні 2014 року Михайло Забродський пішов воювати в АТО. Під його командуванням 95 аеромобільна бригада виконувала задачу з блокування міст Словʼянськ і Краматорськ та утримувала важливий опорний пункт — гору Карачун. У 2015 році він командував українськими силами під час боїв за Марʼїнку, став командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ. Із 2017 року керував Антитерористичною операцією в Донецькій та Луганській областях. Герой України.
- У 2019 році його обрали народним депутатом ІХ скликання від партії «Європейська солідарність». У списку він був під номером 4 як безпартійний. 17 березня 2023 року Забродський написав заяву про складання мандата.