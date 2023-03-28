Франція подвоїть щомісячну кількість артилерійських снарядів, які передає Україні

Уряд Франції планує подвоїти щомісячну кількість артилерійських снарядів калібру 155 мм, які передають Україні. Також «дуже скоро» українська армія отримає зенітно-ракетний комплекс SAMP-T.
Про це міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив в інтервʼю Le Figaro.
«Париж передасть наземне обладнання, необхідне для контрнаступу України: ми подвоюємо поставки 155-міліметрових снарядів до 2 тисяч на місяць з кінця березня», — сказав він.
Снаряди калібру 155 мм необхідні для західних артилерійських установок.
Лекорню також зазначив, що найближчим часом Україні передадуть систему ППО SAMP-T. Українські військові вже завершили на ній навчання.
- 20 березня країни-члени ЄС домовились закупити для ЗСУ мільйон боєприпасів калібру 155 мм протягом наступних 12 місяців. У ЄС три напрямки: один мільярд євро для негайної доставки, один мільярд євро — на спільні закупівлі, а також доручення нарощувати виробничі потужності.