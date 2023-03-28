Комісія ООН продовжить досліджувати, чи є в Україні геноцид — але якщо їй продовжать мандат

Міжнародна комісія ООН з розслідування порушень в Україні продовжить свою діяльність в Україні і буде розслідувати воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид — але якщо їй продовжать мандат.

Про це в коментарі «Бабелю» заявив голова комісії Ерік Мьосе.

У перший тиждень квітня Рада ООН з прав людини вирішуватиме, чи продовжувати цій Комісії мандат. Якщо мандат не продовжать, то комісія припинить свою діяльність в Україні (тобто мінус одна організація, яка збирає докази).

«Комісія цінує публічні заяви про підтримку від держав-членів та організацій громадянського суспільства», — заявив Ерік Мьосе.

Не всім комісіям продовжують дію їхніх повноважень на період, доки триває відповідний війна. Наприклад, у жовтні 2021 року Рада з прав людини не продовжила повноваження групи експертів по Ємену, хоча на момент голосування конфлікт тривав і навіть загострився.

Щодо «виявлення геноциду», то Ерік Мьосе зазначив, що комісія приймає та розглядає інформацію з різних джерел, зокрема національні судові процеси. Однак, незалежно від джерела, комісія має право робити власні висновки на основі незалежної та неупередженої оцінки доказів.

Відповідаючи на питання про те, що росія фактично знищує українську ідентичність у дітей, і як відслудковує комісія це, він відповів, що Комісія намагалася отримати доступ до окупованих територій, але не має його.

«Комісія зібрала інформацію з інших джерел, зокрема, про такі питання як освіта на окупованих територіях. Юридичні висновки робляться після аналізу сукупності перевірених доказів. Якщо всі необхідні елементи порушення є та відповідають стандартам доведення Комісії, тоді Комісія публічно заявляє про свій правовий висновок у своїх доповідях», — зазначив Ерік Мьосе.